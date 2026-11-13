Стала известна личность владельца автомобиля, который взлетел на воздух на юге столицы. Транспортное средство оформлено на кандидата исторических наук Сергея Заворотного. Пострадавший мужчина широко известен общественности как журналист и официальный представитель экс-премьера Украины Николая Азарова, узнал SHOT.

ЧП произошло на Кировоградской улице сразу после выезда со двора. Черный японский внедорожник успел преодолеть буквально двести метров, когда прогремел мощный хлопок.

Ударная волна практически уничтожила салон иномарки. Находившийся за рулем человек чудом уцелел, но получил серьезные ранения.

К месту происшествия немедленно стянулись бригады скорой помощи и спасатели. Травмированного водителя экстренно госпитализируют в медицинское учреждение.