Опубликованы первые кадры с места взрыва машины в Москве. Автомобиль взорвался в районе Чертаново, когда машина была в движении. Взрывной волной водителя выбросило на проезжую часть.

Как уточняет SHOT, взрыв произошёл со стороны водителя — ударом вынесло двери с левой стороны. Чёрный джип Toyota успел проехать около 200 метров. По предварительным данным, пострадал один человек.

Очевидцы рассказали, что услышали громкий хлопок, после которого увидели мужчину рядом с машиной. По их словам, на дороге разбросаны куски резины и другие детали автомобиля. Причина взрыва и состояние пострадавшего пока не уточняются.