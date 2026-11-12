Следственный комитет подтвердил гибель военнослужащего при взрыве автомобиля на Колпинском шоссе в Санкт-Петербурге. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи и криминалисты, которые устанавливают обстоятельства случившегося.

По предварительной информации Telegram-канала Baza, взрывное устройство могло находиться под днищем машины. Детонация произошла, когда военнослужащий находился за рулём и выезжал со двора на Колпинское шоссе.

Трагедия произошла утром 12 ноября в микрорайоне Славянка посёлка Шушары. В результате взрыва водитель погиб. Движение по Колпинскому шоссе в сторону Пушкина перекрыли, на месте работают экстренные службы.

Особое внимание привлекает место происшествия. Всего в полукилометре от него в конце августа произошёл похожий взрыв автомобиля с военнослужащим. Тогда мужчина также погиб, а находившаяся рядом супруга получила тяжёлые ранения и была доставлена в больницу.

Как сообщал Life.ru, 27 августа Следственный комитет подтвердил гибель военнослужащего при взрыве машины в Славянке. В тот раз взрыв оказался настолько мощным, что у автомобиля отлетели части кузова, а обломки разбросало на десятки метров. По факту происшествия также возбудили уголовное дело.