Мощный хлопок и разлетающиеся обломки: Камера сняла взрыв машины военного под Петербургом
Появилось видео момента взрыва машины военнослужащего на Колпинском шоссе
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
В Сети появились кадры момента взрыва автомобиля с российским военнослужащим на Колпинском шоссе в Санкт-Петербурге. Происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения, установленной на одном из зданий. Запись опубликовал SHOT.
Видео © Telegram / SHOT
На видео запечатлены первые секунды после мощного взрыва. Раздаётся громкий хлопок, после которого срабатывают автомобильные сигнализации и слышны крики очевидцев.
Это уже второй подобный случай в этом районе Санкт-Петербурга за последние три месяца. В августе при взрыве автомобиля на том же Колпинском шоссе погиб подполковник, служивший в войсках ВВС и ПВО. Тогда тяжёлые травмы получила его супруга.
Как ранее сообщал Life.ru, Следственный комитет подтвердил гибель военнослужащего при взрыве машины в петербургской Славянке. Автомобиль взорвался практически сразу после запуска двигателя, а его обломки разлетелись на десятки метров. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.
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