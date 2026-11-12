В Сети появились кадры момента взрыва автомобиля с российским военнослужащим на Колпинском шоссе в Санкт-Петербурге. Происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения, установленной на одном из зданий. Запись опубликовал SHOT.

Видео © Telegram / SHOT

На видео запечатлены первые секунды после мощного взрыва. Раздаётся громкий хлопок, после которого срабатывают автомобильные сигнализации и слышны крики очевидцев.

Это уже второй подобный случай в этом районе Санкт-Петербурга за последние три месяца. В августе при взрыве автомобиля на том же Колпинском шоссе погиб подполковник, служивший в войсках ВВС и ПВО. Тогда тяжёлые травмы получила его супруга.

Как ранее сообщал Life.ru, Следственный комитет подтвердил гибель военнослужащего при взрыве машины в петербургской Славянке. Автомобиль взорвался практически сразу после запуска двигателя, а его обломки разлетелись на десятки метров. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.