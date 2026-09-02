СВУ могло стать причиной взрыва авто в Севастополе

Предварительная причина взрыва в Севастополе — заложенное СВУ под днище машины, пишет Mash.

В Севастополе задержали подозреваемую во взрыве, при котором погиб военный

В Севастополе задержали подозреваемую во взрыве, при котором погиб военный

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