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Опубликовано 2 сентября, 08:00

СВУ могло стать причиной взрыва авто в Севастополе

Обложка © РИА Новости / Константин Михальчевский

Обложка © РИА Новости / Константин Михальчевский

Предварительная причина взрыва в Севастополе — заложенное СВУ под днище машины, пишет Mash.

В Севастополе задержали подозреваемую во взрыве, при котором погиб военный
В Севастополе задержали подозреваемую во взрыве, при котором погиб военный

Напомним, утром 2 сентября в Севастополе взорвался легковой автомобиль. В результате происшествия пострадал мужчина. В этом же районе в середине августа взрыв авто убил российского военного. Расстояние между точками, где был взрыв — около 200 метров.

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Александра Вишнякова
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