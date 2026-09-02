СВУ могло стать причиной взрыва авто в Севастополе
Обложка © РИА Новости / Константин Михальчевский
Предварительная причина взрыва в Севастополе — заложенное СВУ под днище машины, пишет Mash.
Напомним, утром 2 сентября в Севастополе взорвался легковой автомобиль. В результате происшествия пострадал мужчина. В этом же районе в середине августа взрыв авто убил российского военного. Расстояние между точками, где был взрыв — около 200 метров.
Больше новостей о террористических угрозах, расследованиях и предотвращённых атаках — в разделе «Терроризм» на Life.ru.