В Санкт-Петербурге на Колпинском шоссе взорвался автомобиль, в результате чего погиб военнослужащий. По предварительным данным, целью нападения мог быть офицер российской армии в звании полковника. Об этом сообщает издание 47news.

Взрыв прогремел утром 12 ноября в микрорайоне Славянка посёлка Шушары. По информации журналистов, около 7:30 в автомобиле китайского производства находились полковник и член его семьи. Военнослужащий погиб на месте, второго человека госпитализировали.

Предположительно, взрыв произошёл сразу после того, как водитель завёл двигатель и начал движение. На месте происшествия работают экстренные службы.

Это уже второй подобный случай в этом районе Санкт-Петербурга за последние три месяца. В августе при взрыве автомобиля на том же Колпинском шоссе погиб подполковник, служивший в войсках ВВС и ПВО. Тогда тяжёлые травмы получила его супруга.

Как ранее сообщал Life.ru, Следственный комитет подтвердил гибель военнослужащего при взрыве машины в петербургской Славянке. Автомобиль взорвался практически сразу после запуска двигателя, а его обломки разлетелись на десятки метров. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.