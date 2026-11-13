Взрыв автомобиля произошёл в Москве. По данным SHOT, взорвалась машина на Кировоградской улице в районе Чертаново.

Предварительно, ЧП произошло, когда машина ехала по улице. Взрывной волной водителя выбросило на проезжую часть.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Ранее появилось видео момента взрыва машины на Колпинском шоссе. На кадрах запечатлены первые секунды после ЧП. Раздаётся громкий хлопок, после которого срабатывают автомобильные сигнализации и слышны крики очевидцев.