Целью взрыва автомобиля журналиста Сергея Заворотного в Москве мог быть не сам пострадавший, а бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Такую версию в беседе с Life.ru высказал экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, который много лет лично знаком с Заворотным. При этом политик подчеркнул, что обстоятельства происшествия ещё предстоит установить следствию.

Тут, во-первых, следствию надо установить, был ли именно он целью. Всё-таки он был помощником Николая Яновича. Может быть, целью был сам Азаров? Надо, чтобы следствие внесло ясность в это дело. Владимир Олейник Экс-депутат Верховной рады Украины

По словам собеседника Life.ru, он тесно сотрудничал с Заворотным ещё на Украине. Вместе они занимались политическими проектами, выступали за развитие отношений с Россией и встречались с европейскими политиками. После переезда в Россию журналист продолжил информационную деятельность, а его взгляды, как утверждает Олейник, не изменились.

Экс-депутат считает, что возможное нападение могло быть направлено не только против конкретного человека, но и на запугивание его единомышленников. В причастности к подобным действиям он подозревает украинские спецслужбы.

«Я не исключаю, что, кроме конкретной цели, есть и общая задача — посеять страх», — пояснил политик.

Олейник также вспомнил убийство Дарьи Дугиной, отметив, что в подобных происшествиях важно установить, на кого именно было направлено покушение. Он призвал следователей изучить маршрут Заворотного, его запланированные встречи и записи камер наблюдения.

В последний раз Олейник виделся с Заворотным около одного-двух лет назад. Он рассказал, что раньше они регулярно общались, особенно в 2014–2016 годах. Сейчас бывший парламентарий надеется на выздоровление журналиста и признаётся, что молится за его здоровье.