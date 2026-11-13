Российским журналистам следует проявлять особую осторожность и внимательнее относиться к собственной безопасности на фоне нападений на представителей профессии. Об этом Life.ru заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв, комментируя взрыв автомобиля журналиста и экс-пресс-секретаря бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова Сергея Заворотного на юге Москвы.

Глава СЖР признался, что первоначально не знал о профессиональной деятельности пострадавшего. При этом он выразил надежду на его скорейшее выздоровление и напомнил о случаях гибели российских журналистов.

Ну вот, хорошо, что человек остался жив. К сожалению, непростая у нас сейчас ситуация. Иногда и на журналистов охотятся, и мы помним случаи, когда погибали наши коллеги. Увы, в прошлом году мы потеряли шестерых и на фронте, а некоторые погибали в тылу. Владимир Соловьёв Председатель Союза журналистов России

Собеседник Life.ru вспомнил гибель Дарьи Дугиной и журналиста Владлена Татарского, погибшего при взрыве в Санкт-Петербурге. Он также упомянул сообщения о предотвращённых покушениях на известных российских медиаперсон. По мнению Соловьёва, за подобными нападениями стоят противники России, стремящиеся заставить замолчать влиятельных журналистов.

«Поэтому я советую нашим коллегам быть осторожными, внимательными и бдительными, иногда заглядывать под дно машины», — подчеркнул председатель СЖР.

Отдельно Соловьёв раскритиковал международные организации, которые, по его оценке, недостаточно защищают права российских журналистов. Он сообщил, что союз ранее обращался к ЮНЕСКО с письмами о погибших сотрудниках СМИ, однако не получил ожидаемой реакции.

По словам главы СЖР, организация теперь рассматривает возможность создания новых международных структур для защиты журналистов. Соловьёв считает, что действующие механизмы взаимодействия с ОБСЕ и зарубежными профессиональными объединениями перестали приносить результаты.

«Конечно, сейчас мы уже думаем о создании новых международных журналистских и правозащитных структур, которые могли бы защищать права наших журналистов, потому что сейчас никакие обращения ни в ОБСЕ, ни в Международную федерацию от нас, к сожалению, не работают», — заключил глава СЖР.