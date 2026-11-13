Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва автомобиля на Кировоградской улице в московском районе Чертаново. На место происшествия выехала следственная группа столичного главка ведомства.

Сотрудники СК выясняют обстоятельства произошедшего. Статья Уголовного кодекса, по которой возбуждено дело, в сообщении ведомства не уточняется.

Взрыв произошёл 13 ноября. По предварительным данным, внедорожник находился в движении, когда прогремел мощный хлопок. Взрывной волной водителя выбросило на проезжую часть.

Пострадавшим оказался политолог Сергей Заворотный, ранее работавший пресс-секретарём бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. По информации Telegram-канала SHOT, мужчина находится в тяжёлом состоянии.

Ранее канал сообщил, что под днищем автомобиля могло находиться самодельное взрывное устройство мощностью около 300 граммов. Предположительно, его привели в действие дистанционно. Наиболее серьёзные повреждения получила водительская сторона машины.