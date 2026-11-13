Николай Азаров увидел украинский след в подрыве авто своего пресс-секретаря
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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал взрыв автомобиля своего пресс-секретаря Сергея Заворотного тяжёлым известием. В разговоре с Life.ru он высказал версию об украинском следе.
«Это 100% украинский след. 100%. Потому что он ведет такую серьезную большую работу. Это, конечно, очень неприятное, тяжелое известие для меня. Так что у меня сомнений никаких нет, что это украинский след. Никаких абсолютно нет сомнений», — сказал Азаров.
Экс-премьер назвал Заворотного одним из лучших специалистов по Украине, отметив, что тот долгое время работал в стране, хорошо знал ситуацию и часто выступал публично.
Напомним, утром 13 ноября автомобиль взорвался в районе Чертаново, когда машина была в движении. Взрывной волной водителя выбросило на проезжую часть. Позже выяснилось, что взорвавшийся внедорожник принадлежит пресс-секретарю Азарова.
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