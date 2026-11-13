Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал взрыв автомобиля своего пресс-секретаря Сергея Заворотного тяжёлым известием. В разговоре с Life.ru он высказал версию об украинском следе.

«Это 100% украинский след. 100%. Потому что он ведет такую серьезную большую работу. Это, конечно, очень неприятное, тяжелое известие для меня. Так что у меня сомнений никаких нет, что это украинский след. Никаких абсолютно нет сомнений», — сказал Азаров.

Экс-премьер назвал Заворотного одним из лучших специалистов по Украине, отметив, что тот долгое время работал в стране, хорошо знал ситуацию и часто выступал публично.