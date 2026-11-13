Осколочные ранения груди и спины, а также серьёзные повреждения ног получил 72-летний Сергей Заворотный, пострадавший при взрыве внедорожника на юге Москвы. По информации SHOT, мужчина, ранее работавший пресс-секретарём бывшего премьер-министра Украины, выжил. Его экстренно доставляют в больницу.

По предварительным данным Telegram-канала, причиной взрыва могло стать самодельное взрывное устройство, заложенное под водительским сиденьем автомобиля. Предполагается, что оно сдетонировало через несколько минут после начала движения.

Инцидент произошёл на Кировоградской улице в Москве. Внедорожник выехал со двора, после чего прогремел взрыв. Основной удар пришёлся на автомобиль, за рулём которого находился Заворотный.

Несмотря на полученные травмы, мужчина остался жив.