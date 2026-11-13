Стало известно о состоянии экс-пресс-секретаря бывшего премьера Украины после взрыва машины
SHOT: У пострадавшего при взрыве джипа в Москве Заворотного ранены грудь и спина
Обложка © YouTube / Библио-Глобус, SHOT
Осколочные ранения груди и спины, а также серьёзные повреждения ног получил 72-летний Сергей Заворотный, пострадавший при взрыве внедорожника на юге Москвы. По информации SHOT, мужчина, ранее работавший пресс-секретарём бывшего премьер-министра Украины, выжил. Его экстренно доставляют в больницу.
По предварительным данным Telegram-канала, причиной взрыва могло стать самодельное взрывное устройство, заложенное под водительским сиденьем автомобиля. Предполагается, что оно сдетонировало через несколько минут после начала движения.
Инцидент произошёл на Кировоградской улице в Москве. Внедорожник выехал со двора, после чего прогремел взрыв. Основной удар пришёлся на автомобиль, за рулём которого находился Заворотный.
Несмотря на полученные травмы, мужчина остался жив.
В Москве уже происходили подобные инциденты. Как писал Life.ru, в апреле 2024 года на Коровинском шоссе взорвался внедорожник бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова. Взрыв прогремел после того, как мужчина сел за руль и включил зажигание. По предварительным данным, взрывное устройство находилось под водительским креслом. Прозоров получил травмы ног, а следователи возбудили уголовное дело. На месте происшествия работали сапёры, которые обследовали автомобиль и прилегающую территорию с помощью специального робота.