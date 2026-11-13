Водитель автомобиля Toyota, который взорвался в московском районе Чертаново, выжил. Взрывной волной мужчину выбросило на проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, пострадавшему оказывают первую помощь прибывшие на место медики. Сведения о характере полученных травм пока не приводятся.

Инцидент произошёл на Кировоградской улице. Предварительно, автомобиль взорвался во время движения, после чего мужчина оказался на дороге.