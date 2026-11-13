Самодельное взрывное устройство мощностью около 300 граммов могло находиться под днищем внедорожника, взорвавшегося в московском районе Чертаново. По предварительным данным, бомбу могли привести в действие дистанционно. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Автомобиль, взорванный на юге Москвы. Видео © SHOT

По информации канала, наиболее серьёзные повреждения получила водительская сторона автомобиля. В результате взрыва пострадал Сергей Заворотный, ранее работавший пресс-секретарём бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.

Мужчина находится в тяжёлом состоянии. У него диагностировали осколочные ранения груди и спины, а также серьёзные травмы ног.

Взрыв произошёл 13 ноября на Кировоградской улице. Предварительно, внедорожник находился в движении, когда прогремел мощный хлопок. Ударной волной водителя выбросило на проезжую часть.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Обстоятельства взрыва устанавливаются.

Ранее Life.ru рассказывал, что Николай Азаров узнал о подрыве своего бывшего пресс-секретаря от журналистов Life.ru. Экс-премьер Украины был шокирован произошедшим и предположил, что к взрыву может быть причастна украинская сторона.