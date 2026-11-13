Азаров узнал от Life.ru о подрыве своего пресс-секретаря в Москве
Николай Азаров и Сергей Заворотный. Фото © ТАСС / Павел Селезнев, YouTube / Библио-Глобус
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров был шокирован известием о взрыве автомобиля своего пресс-секретаря Сергея Заворотного на юге Москвы. Он узнал об этом от Life.ru.
«Этого я не знал. Это 100% украинский след. 100%. Потому что он ведет такую серьезную большую работу. Это очень неприятное, тяжелое известие для меня», — сказал Азаров.
Он назвал Заворотного одним из лучших специалистов по Украине, отметив, что тот долгое время работал в стране, хорошо знал ситуацию и часто выступал публично.
Напомним, утром 13 ноября автомобиль взорвался в районе Чертаново, когда машина была в движении. Взрывной волной водителя выбросило на проезжую часть. Позже выяснилось, что взорвавшийся внедорожник принадлежит пресс-секретарю Азарова.
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