Президент США Дональд Трамп не планирует обсуждать украинский конфликт на предстоящей трёхсторонней встрече с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры должны состояться 19 ноября на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

По словам собеседника агентства, Трамп намерен сосредоточиться на конфликте вокруг Ирана и вопросах ядерного разоружения. Украинская тема в планы Вашингтона не входит. При этом речь идёт о позиции американской стороны: окончательная повестка переговоров всех трёх лидеров пока публично не раскрыта.

Белый дом подтвердил подготовку встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Если она состоится, это будут первые отдельные трёхсторонние переговоры действующих руководителей России, США и Китая.

Одной из центральных тем должен стать контроль над ядерными вооружениями. В феврале 2026 года прекратил действие Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), ограничивавший ядерные арсеналы России и США. Трамп выступает за заключение нового соглашения с участием Китая, однако Пекин пока не проявляет готовности присоединиться к подобным договорённостям.

По оценке американского чиновника, переговоры могут стать началом более продолжительного диалога о ядерном разоружении. При этом Вашингтон не ожидает подписания каких-либо соглашений по итогам встречи.

Информация об исключении украинского вопроса из планов Трампа появилась на фоне опасений Киева, что лидеры трёх государств могут обсуждать урегулирование конфликта без участия украинской стороны. Владимир Зеленский ранее выражал обеспокоенность подобным сценарием.

Ранее Life.ru рассказывал о разногласиях США и Китая при подготовке трёхстороннего саммита. По информации The Wall Street Journal, Пекин настаивал на предварительном согласовании повестки и итоговых заявлений, тогда как Вашингтон выступал за свободный обмен мнениями между лидерами. Из-за этих разногласий возможность проведения встречи некоторое время оставалась под вопросом.

Кроме того, Life.ru сообщал о позиции помощника президента России Юрия Ушакова. 12 ноября он выразил надежду, что первые переговоры Путина, Трампа и Си Цзиньпина в таком формате окажут «оздоравливающее влияние» на международную обстановку. По словам представителя Кремля, Москва и Вашингтон придают встрече большое значение, а её организацией занимается китайская сторона.