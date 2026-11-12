Россия рассчитывает, что предстоящие переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина помогут снизить международную напряжённость. Такое мнение высказал помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя подготовку возможной трёхсторонней встречи на саммите АТЭС в Китае.

По словам представителя Кремля, Москва и Вашингтон придают большое значение предстоящим контактам. Организацией переговоров занимается китайская сторона, которая выступает принимающей стороной международного форума.

«Как и мы, так и американцы придаём большое значение трёхсторонней встрече, которую организовывают китайские товарищи. Мы надеемся, что эта первая встреча в таком формате окажет оздоравливающее влияние на всю обстановку», — заявил Ушаков.

В Кремле рассчитывают на снижение международной напряжённости. Встреча Путина, Трампа и Си: последние сведения о подготовке представлены в отдельном материале Life.ru.

Помощник президента подчеркнул, что в ходе саммита планируется продолжить обсуждение широкого круга вопросов. Речь идёт о проблемах международной безопасности и других направлениях отношений между тремя государствами.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдёт 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Возможность встречи лидеров России, США и Китая обсуждается с начала осени, а в последние недели стороны приступили к согласованию её повестки

Ранее Кремль сообщил о начале подготовки возможной встречи лидеров России, США и Китая. Как писал Life.ru 25 октября, Юрий Ушаков заявил, что все три столицы в целом поддерживают проведение переговоров, а китайская сторона уже занимается их организацией. При этом окончательное решение зависит от согласования графиков президентов и председателя КНР.