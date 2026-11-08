Москва, Вашингтон и Пекин приступили к согласованию возможной повестки трёхсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае. Однако предложения участников пока не во всём совпадают, поэтому дипломатам предстоит найти компромисс. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

По словам представителя Кремля, каждая из сторон предлагает собственные темы для обсуждения. При этом вопросы, которые одна страна считает приоритетными, могут оказаться совершенно неприемлемыми для другой. Именно поэтому согласование повестки становится важнейшим этапом подготовки переговоров.

«Какие-то пункты предпочтительны для какой-то стороны и совсем считаются нецелесообразными для другой. Поэтому здесь нужно найти определённый консенсус», — объяснил Песков.

Он подчеркнул, что успешное согласование позиций позволит провести переговоры, значение которых выйдет далеко за пределы отношений трёх государств. Представитель Кремля убеждён, что возможная встреча привлечёт огромное международное внимание.

«Если удастся этого консенсуса достичь, если всё-таки встреча состоится, то тогда будет очень важное обсуждение, которое привлечёт внимание всего мира без преувеличения», — заявил пресс-секретарь президента.

Площадкой для переговоров может стать саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдёт 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Организационная роль в подготовке возможной встречи отводится Пекину как принимающей стороне.

Перспективу переговоров трёх мировых лидеров в Кремле обсуждают уже несколько недель. Как сообщал Life.ru, помощник президента Юрий Ушаков рассказал о начале подготовки встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина. По его словам, все три столицы в целом положительно относятся к такому формату, а организация переговоров зависит в том числе от согласования графиков глав государств.