Историческая встреча лидеров России, США и Китая, которая могла бы повлиять на будущее международной политики, оказалась под угрозой срыва ещё до начала переговоров. Вашингтон и Пекин не могут договориться даже о том, как должен проходить возможный саммит и какие вопросы на нём обсуждать. О разногласиях между двумя странами сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой встречи.

Предполагается, что Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Однако у каждой стороны оказалось собственное представление о формате переговоров. Пекин настаивает на предварительном согласовании повестки и ожидаемых результатов, тогда как американская администрация хочет предоставить президентам возможность свободно обмениваться мнениями.

По информации WSJ, китайский вариант предполагает практически полностью подготовленное мероприятие: каждый из трёх лидеров должен выступить с заранее написанным заявлением, а пространство для спонтанной дискуссии будет минимальным. В Пекине считают, что без предварительной проработки всех договорённостей проводить такую встречу нецелесообразно. Если согласовать условия не удастся, китайская сторона предпочла бы ограничиться отдельными переговорами с российским и американским президентами.

Ещё одним серьёзным препятствием стали разногласия по контролю над ядерными вооружениями. Трамп рассчитывает обсудить эту тему сразу с Путиным и Си, а госсекретарь США Марко Рубио рассматривает возможную встречу как шанс договориться о новых правилах ограничения стратегических арсеналов с участием трёх ядерных держав.

Однако Китай не готов присоединяться к таким переговорам. Пекин опасается, что трёхстороннее соглашение фактически закрепит неравенство между его ядерными силами и значительно более крупными арсеналами России и США. Китайская сторона напоминает, что основная ответственность за ядерное разоружение должна лежать на государствах, обладающих крупнейшими запасами соответствующего оружия.

Дополнительную осторожность Си Цзиньпина источники WSJ связывают с предстоящими кадровыми перестановками в руководстве Компартии Китая. В конце 2027 года должен состояться XXI съезд партии, на котором ожидаются серьёзные изменения в составе руководящих органов. Поэтому китайский лидер, как полагают собеседники издания, заинтересован в международном имиджевом эффекте встречи, но не хочет рисковать непредсказуемым публичным разговором с Трампом и Путиным.