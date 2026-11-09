Для достижения долгосрочного мира на Украине необходимо устранить первопричины конфликта и учесть интересы всех сторон в сфере безопасности. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Сунь Лэй на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвящённом украинскому кризису.

«Крайне важно устранить первопричины кризиса и стремиться к прочному миру. В конфликтах и войнах нет победителей», — подчеркнул китайский дипломат.

По словам Сунь Лэя, участникам конфликта необходимо извлечь уроки из происходящего и отказаться от подходов, при которых безопасность одних государств обеспечивается в ущерб другим. Представитель КНР призвал придерживаться принципа неделимости безопасности и учитывать законные опасения каждой из сторон.

В Пекине считают, что устойчивое урегулирование невозможно без формирования новой системы региональной безопасности. Она должна быть сбалансированной, эффективной и способной предотвращать дальнейшие конфликты.

Особое внимание дипломат уделил необходимости учитывать причины, приведшие к нынешнему противостоянию. По его оценке, без решения накопившихся противоречий даже прекращение боевых действий не гарантирует долгосрочной стабильности.

Заявление прозвучало на заседании Совбеза ООН по Украине, созванном по инициативе западных государств. Китай последовательно выступает за дипломатическое урегулирование конфликта, призывая к переговорам и соблюдению принципов Устава ООН.