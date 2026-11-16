В КНР подтвердили встречу Си Цзиньпина, Путина и Трампа в Шэньчжэне 19 ноября
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Трёхсторонние переговоры лидеров Китая, России и США пройдут 19 ноября в Шэньчжэне. Председатель КНР Си Цзиньпин встретится с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, сообщил китайский МИД.
«Си Цзиньпин проведёт саммит с участием президента Владимира Путина и президента Дональда Трампа», — говорится в публикации на сайте ведомства.
После подтверждения китайской стороны главное внимание переключилось на содержание переговоров. Всё, что известно о трёхсторонней встрече в Китае, — в обновляемом обзоре Life.ru.
Ранее Life.ru сообщал, что лидеры проведут переговоры в городе, который примет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже подтвердил договорённость о встрече. Подготовка заняла несколько недель. Москва, Вашингтон и Пекин согласовывали формат и обменивались предложениями по повестке. Среди возможных тем — контроль над ядерными вооружениями. Трамп ранее заявлял, что хочет обсудить этот вопрос с российским и китайским лидерами.
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