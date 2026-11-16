Трёхсторонние переговоры лидеров Китая, России и США пройдут 19 ноября в Шэньчжэне. Председатель КНР Си Цзиньпин встретится с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, сообщил китайский МИД.

«Си Цзиньпин проведёт саммит с участием президента Владимира Путина и президента Дональда Трампа», — говорится в публикации на сайте ведомства.

После подтверждения китайской стороны главное внимание переключилось на содержание переговоров. Всё, что известно о трёхсторонней встрече в Китае, — в обновляемом обзоре Life.ru.

Ранее Life.ru сообщал, что лидеры проведут переговоры в городе, который примет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже подтвердил договорённость о встрече. Подготовка заняла несколько недель. Москва, Вашингтон и Пекин согласовывали формат и обменивались предложениями по повестке. Среди возможных тем — контроль над ядерными вооружениями. Трамп ранее заявлял, что хочет обсудить этот вопрос с российским и китайским лидерами.