Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Дональд Трамп проведут трёхсторонние переговоры 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Договорённость о встрече уже достигнута. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Достигнута договорённость о проведении 19 числа трёхсторонней встречи между президентом Путиным, председателем Си и президентом Трампом. Эта встреча пройдёт в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС», — заявил представитель Кремля.

Кремль сообщил о договорённости провести переговоры 19 ноября. Полная хронология подготовки и основные темы переговоров Путина, Трампа и Си на АТЭС-2026 собраны на Life.ru.

Встреча станет первым трёхсторонним саммитом лидеров России, США и КНР.

Белый дом также подтвердил планы проведения переговоров. По данным американской стороны, одной из тем может стать контроль над ядерными вооружениями. Президент США ранее выражал желание обсудить сокращение ядерных арсеналов с участием России и Китая.