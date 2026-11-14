Путин, Трамп и Си Цзиньпин впервые встретятся втроём: Кремль объявил дату исторического саммита
Песков: Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа пройдёт в Шэньчжэне 19 ноября
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Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Дональд Трамп проведут трёхсторонние переговоры 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Договорённость о встрече уже достигнута. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Достигнута договорённость о проведении 19 числа трёхсторонней встречи между президентом Путиным, председателем Си и президентом Трампом. Эта встреча пройдёт в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС», — заявил представитель Кремля.
Кремль сообщил о договорённости провести переговоры 19 ноября. Полная хронология подготовки и основные темы переговоров Путина, Трампа и Си на АТЭС-2026 собраны на Life.ru.
Встреча станет первым трёхсторонним саммитом лидеров России, США и КНР.
Белый дом также подтвердил планы проведения переговоров. По данным американской стороны, одной из тем может стать контроль над ядерными вооружениями. Президент США ранее выражал желание обсудить сокращение ядерных арсеналов с участием России и Китая.
Ранее Life.ru сообщал о подготовке трёхстороннего саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Ещё 9 ноября конкретная дата встречи не была утверждена, а стороны продолжали согласовывать её формат и повестку.