Предстоящие переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне станут беспрецедентным событием в мировой дипломатии. Впервые руководители России, США и КНР соберутся для личного общения в трёхстороннем формате. На историческую значимость будущего саммита указала официальный представитель китайского МИД Мао Нин во время брифинга.

«Это первая в истории личная встреча глав государств Китая, России и США, что имеет новаторское значение», — подчеркнула дипломат.

Переговоры состоятся в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В Пекине считают, что прямой диалог между тремя державами позволит укрепить взаимопонимание, урегулировать существующие разногласия и поспособствует международной стабильности.

Ранее Life.ru сообщал, что Белый дом определил точное время встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Согласно расписанию американского президента, переговоры намечены на 19 ноября в 09:30 по московскому времени. Местом проведения станет гостиничный комплекс Kylin Villa в Шэньчжэне.