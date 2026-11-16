Президент России Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят вопросы поддержания глобального мира и стратегической стабильности. Об этом сообщила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

По словам дипломата, предстоящие переговоры будут посвящены укреплению стабильности в отношениях между крупнейшими мировыми державами. Стороны намерены подробно обменяться позициями по ключевым вопросам международной безопасности.

«В ходе неё они проведут углубленный обмен мнениями по вопросам поддержания глобального мира и укрепления стратегической стабильности в отношениях между великими державами», — сказала Мао Нин на брифинге.

МИД КНР назвал стратегическую стабильность одним из направлений беседы. Подробнее о том, какие темы обсудят Путин, Трамп и Си Цзиньпин, рассказывает Life.ru.

Трёхсторонняя встреча запланирована на 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Переговоры пройдут на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится 18–19 ноября.

Ранее о достигнутой договорённости сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Проведение переговоров также подтвердили в МИД Китая. Встреча станет первой в истории в таком трёхстороннем формате.

Белый дом также подтвердил встречу Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина 19 ноября в Шэньчжэне. Согласно графику американского президента, переговоры должны начаться в 09:30 по московскому времени.