Белый дом назвал точное время встречи Путина, Трампа и Си
Белый дом подтвердил встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина 19 ноября
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином запланированы на 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Согласно распространённому графику американского лидера, встреча должна начаться в 09:30 по московскому времени в гостиничном комплексе Kylin Villa.
Таким образом, Вашингтон подтвердил ранее объявленные планы проведения первого трёхстороннего саммита лидеров России, Китая и США.
Встреча состоится на полях саммита АТЭС, который пройдёт 18–19 ноября. О достигнутой договорённости ещё 14 ноября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Американская сторона опубликовала график переговоров. Встреча Путина, Трампа и Си 19 ноября: время и повестка подробно разобрана в отдельном материале Life.ru.
Ранее Life.ru сообщал, что МИД Китая также официально подтвердил проведение трёхсторонней встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Подготовка встречи заняла несколько недель. Одной из тем переговоров может стать контроль над ядерными вооружениями.
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