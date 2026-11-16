«Позитивная новость»: В Совфеде оценили шансы на соглашение между Путиным, Трампом и Си
Сенатор Карасин: Шансы на историческую сделку Путина, Трампа и Си в Китае малы
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Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин вряд ли заключат соглашение, способное изменить мировой порядок, уже на первой трёхсторонней встрече, считает сенатор Григорий Карасин. По его словам, ценность переговоров в Шэньчжэне в том, что лидеры России, США и Китая впервые смогут втроём обсудить самые острые международные вопросы и напрямую сопоставить свои позиции.
«Сама встреча трёх лидеров: России, Китая и Соединённых Штатов Америки — это чрезвычайно позитивная историческая новость», — подчеркнул парламентарий в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
По оценке сенатора, лидеры, скорее всего, сосредоточатся на разногласиях и выяснят, где возможен компромисс. Такой разговор может стать первым шагом к совместным проектам, на подготовку которых потребуется время. Политик ожидает конструктивных переговоров и отмечает, что к ним тщательно готовятся во всех трёх столицах.
Напомним, Путин, Трамп и Си Цзиньпин встретятся 19 ноября в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. По данным Financial Times, лидеры не стали заранее утверждать повестку. В МИД Китая назвали предстоящие переговоры историческими — до сих пор главы трёх государств ни разу не встречались лично в таком формате.