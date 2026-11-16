Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин вряд ли заключат соглашение, способное изменить мировой порядок, уже на первой трёхсторонней встрече, считает сенатор Григорий Карасин. По его словам, ценность переговоров в Шэньчжэне в том, что лидеры России, США и Китая впервые смогут втроём обсудить самые острые международные вопросы и напрямую сопоставить свои позиции.

«Сама встреча трёх лидеров: России, Китая и Соединённых Штатов Америки — это чрезвычайно позитивная историческая новость», — подчеркнул парламентарий в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».