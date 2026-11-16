Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином сокращение ядерных вооружений и урегулирование конфликта вокруг Ирана. Трёхсторонняя встреча запланирована на 19 ноября в китайском Шэньчжэне, где пройдёт саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

«Мы будем говорить о ядерном разоружении. Мы поговорим об Иране. Ситуация с Ираном у нас очень хорошая, но мы немного поговорим об Иране. Мы поговорим о моей любимой теме — Украине», — сказал журналистам.

Одной из центральных тем станет денуклеаризация — сокращение ядерных арсеналов. Трамп также выразил намерение обсудить ситуацию на Ближнем Востоке. В Вашингтоне рассчитывают использовать предстоящие переговоры для поиска путей прекращения войны с Ираном.

При этом вопрос Украины пока остаётся спорным пунктом повестки. Хотя Трамп допускал возможность обсуждения урегулирования российско-украинского конфликта, представители Белого дома сообщили, что на предстоящей трёхсторонней встрече эта тема не планируется.

В американской администрации подчеркнули, что от переговоров по ядерному разоружению не ожидают немедленного соглашения. Встреча рассматривается прежде всего как возможность начать предметный диалог трёх крупнейших ядерных держав.

Трамп перечислил вопросы, которые хотел бы поднять на переговорах. Что подтверждено сторонами и о чём будут говорить Путин, Трамп и Си, Life.ru разбирает отдельно.