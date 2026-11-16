Помощник президента России Юрий Ушаков назвал трёхстороннюю встречу лидеров трёх стран Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина «самым забойным мероприятием» в Шэньчжэне.

В Кремле подчеркнули международное значение предстоящих переговоров. Почему встреча Путина, Трампа и Си на АТЭС важна и как её готовили — в материале Life.ru.

Переговоры политиков назначены на 19 ноября. По словам Ушакова, некоторые вопросы для обсуждения уже согласованы. Отдельно помощник президента говорил о планируемом разговоре Путина и Трампа: по его словам, лидеры продолжат обсуждать украинское урегулирование и предложения Москвы и Вашингтона.

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин возглавит 33-ю неформальную встречу лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), которая пройдёт 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. В преддверии мероприятия, 17–18 ноября, в Шэньчжэне состоится саммит лидеров деловых кругов АТЭС под девизом «Совместное содействие процветанию, общее будущее». Российскую делегацию на саммите возглавит президент страны Владимир Путин. А под занавес мероприятия, 19 ноября, планируется встреча глав США, России, Китая.