Председатель КНР Си Цзиньпин возглавит 33-ю неформальную встречу лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), которая пройдёт 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. Он выступит перед участниками с речью, посвящённой развитию регионального партнёрства и совместному экономическому росту, сообщил МИД Китая.

Главной темой саммита станет «Создание Азиатско-Тихоокеанского сообщества, содействие общему процветанию». Ожидается, что представители экономик региона обсудят укрепление сотрудничества и дальнейшее развитие торговых связей.

В преддверии встречи, 17–18 ноября, в Шэньчжэне состоится саммит лидеров деловых кругов АТЭС под девизом «Совместное содействие процветанию, общее будущее». Си Цзиньпин примет участие в его открытии и выступит с программной речью.

Китайский лидер также устроит приветственный банкет для руководителей и представителей экономик АТЭС. Помимо общей программы, у него запланированы отдельные двусторонние переговоры с иностранными коллегами.

Российскую делегацию на саммите возглавит Владимир Путин. Как ранее пояснял посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев, участие президента подчёркивает значение, которое Москва придаёт экономическим отношениям с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего с Китаем.

АТЭС объединяет 21 экономику, включая Россию, Китай и США. Форум занимается вопросами торговли, инвестиций и экономического взаимодействия. В 2026 году Китай принимает встречу лидеров объединения в третий раз.

Ранее Life.ru рассказывал о подготовке переговоров Путина и Си Цзиньпина на полях саммита в Шэньчжэне. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что стороны намерены обсудить состояние двусторонних отношений, перспективы сотрудничества и актуальные международные вопросы. До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщала, что предстоящая встреча станет уже третьей для руководителей двух стран в 2026 году.