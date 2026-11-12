Главы МИД стран «Большой семёрки» пригрозили дальнейшими мерами против Китая, Ирана и КНДР из-за их предполагаемой военной поддержки России. Соответствующее предупреждение вошло в совместную декларацию по итогам двухдневных переговоров в Париже, сообщает Kyodo News.

Министры осудили Пхеньян и Тегеран за оказание военной помощи Москве. В адрес Пекина прозвучали претензии из-за предполагаемых поставок вооружений, компонентов двойного назначения и организации военной подготовки, которые, по мнению участников G7, способствуют продолжению конфликта на Украине.

«Мы ясно дали понять о нашем намерении продолжать принимать меры против этих стран», — говорится в заявлении глав внешнеполитических ведомств.

Одновременно представители «семёрки» подтвердили неизменность поддержки Украины. Они также обсудили усиление давления на российскую экономику, включая санкционные ограничения и меры против судов, которые западные страны относят к так называемому теневому флоту.

Отдельные требования были адресованы Северной Корее. Министры призвали Пхеньян прекратить любое содействие России. В G7 считают, что расширение российско-северокорейского сотрудничества имеет серьёзные последствия для безопасности Европы и Индо-Тихоокеанского региона.

Ещё одной темой переговоров стала ситуация вокруг Тайваня. Участники встречи выразили обеспокоенность активностью Китая в водах к востоку от острова, усмотрев в ней угрозу региональной стабильности и международному судоходству. Министры выступили против одностороннего изменения сложившегося положения силовыми методами и призвали к мирному урегулированию разногласий.