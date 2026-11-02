В Кремле подтвердили подготовку новой встречи Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, переговоры планируют провести на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

«Подготовка к этой встрече подтверждается, ждём с нетерпением», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что повестка будет охватывать широкий круг вопросов. Лидеры проведут экспресс-анализ состояния двусторонних отношений, обсудят сотрудничество и международную координацию.

«Объём нашего взаимодействия и сотрудничества невозможно преувеличить», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

По его словам, Москва и Пекин также обменяются мнениями по актуальным международным темам. Конкретный перечень вопросов Кремль пока не раскрыл. Саммит АТЭС пройдёт 18–19 ноября в Шэньчжэне. Ранее о договорённости провести двусторонние переговоры сообщал помощник президента России Юрий Ушаков.

На фоне подготовки российско-китайских переговоров обсуждались и возможные контакты Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что отдельные двусторонние встречи американского президента с российским и китайским лидерами могут пройти на саммитах АТЭС и G20. При этом окончательный график и состав переговоров пока не согласованы.