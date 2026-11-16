Президент России Владимир Путин 18 ноября посетит совместный университет МГУ имени Ломоносова и Пекинского политехнического института в китайском Шэньчжэне. Глава государства выступит перед студентами и преподавателями учебного заведения, которому в этом году исполнилось десять лет. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге, посвящённом предстоящей поездке российского лидера в Китай.

По словам представителя Кремля, президента встретят руководство университета и представители Министерства образования КНР. Визит станет одним из мероприятий российской делегации на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Ушаков отметил, что за десять лет совместный вуз превратился в один из ведущих центров российско-китайского образовательного сотрудничества. Университет готовит специалистов по различным направлениям и помогает укреплять научные и гуманитарные связи между двумя странами.

Учебное заведение было создано в 2016 году при участии МГУ, Пекинского политехнического института и властей Шэньчжэня. Первый набор студентов состоялся в 2017 году. Сейчас вуз разрабатывает долгосрочную стратегию развития до 2035 года.

Посещение университета приурочено к перекрёстным Годам российско-китайского сотрудничества в области образования, которые проходят в 2026–2027 годах. Кроме того, 18–19 ноября в Шэньчжэне состоится международная конференция «Русский язык и литература в Китае: путь к взаимопониманию».

Перед встречей со студентами Путин выступит на деловом форуме АТЭС и проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. После посещения университета в программе российского президента запланированы двусторонние встречи с зарубежными лидерами.

Ранее Life.ru взял эксклюзивное интервью у посла Китая в России Чжана Ханьхуэя о развитии образовательного сотрудничества двух стран. Дипломат сообщил, что в КНР действуют 138 совместных российско-китайских образовательных проектов и учреждений уровня бакалавриата и выше. По его данным, в России обучаются 66 тысяч студентов из Китая, а в китайских вузах — 21 тысяча россиян. Стороны намерены расширять академические обмены, совместные исследования и преподавание национальных языков. Кроме того, Life.ru рассказывал о программе предстоящего саммита АТЭС в Шэньчжэне. Форум объединяет 21 экономику региона, а Китай принимает встречу лидеров уже в третий раз. Одной из основных тем станет развитие торговли и взаимных инвестиций.