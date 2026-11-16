Президент России Владимир Путин 18 ноября выступит на деловом форуме АТЭС в китайском Шэньчжэне, который соберёт более двух тысяч участников. Российский лидер расскажет о состоянии отечественной экономики и инвестиционном потенциале страны. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге перед поездкой главы государства в Китай.

По словам представителя Кремля, Путин выступит вторым — сразу после председателя КНР Си Цзиньпина, который откроет деловую программу. Российский президент представит оценки ситуации в мировом хозяйстве, а также расскажет об экономических результатах России.

Среди участников форума будут представители крупнейших международных корпораций, включая компании из Великобритании, Франции, Германии и Швейцарии. Многие из них входят в список 500 крупнейших предприятий мира.

Россию на деловом саммите представят более 30 компаний из различных отраслей экономики. В их числе «Газпром», «Новатэк», «Роснефть», «Лукойл» и другие.

Как пояснил Ушаков, программа мероприятия позволяет лидерам не присутствовать на выступлениях друг друга. Си Цзиньпин после своей речи перейдёт к двусторонним встречам. Аналогичным образом будет выстроен график Путина.

Сразу после выступления российского лидера начнутся переговоры с председателем КНР в расширенном составе. Одной из главных тем станет развитие торгово-экономического сотрудничества двух стран. Стороны также намерены обсудить взаимодействие в технологической сфере и области искусственного интеллекта.

Ранее Life.ru рассказывал, что Китай завершил подготовку Шэньчжэня к саммиту АТЭС. Для иностранных гостей в городе установили более семи тысяч устройств с искусственным интеллектом, помогающих преодолевать языковой барьер. К обслуживанию участников подготовили свыше 1,6 тысячи банковских отделений, а в девяти пунктах пропуска организовали специальные коридоры для ускоренного прохождения границы. Кроме того, МИД Китая представил программу саммита под председательством Си Цзиньпина. Главной темой встречи станет создание Азиатско-Тихоокеанского сообщества ради общего процветания. Китай уже дважды принимал саммиты АТЭС, а нынешняя встреча станет для страны третьей.