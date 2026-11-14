В китайском Шэньчжэне полностью завершили подготовку к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдёт 18–19 ноября. О готовности города принимать международных гостей объявил заместитель руководителя рабочей группы провинции Гуандун Ван Си на пресс-конференции 14 ноября.

Предстоящая 33-я неформальная встреча лидеров экономик объединения станет третьей, организованной Китаем. Последний раз страна выступала хозяйкой подобного мероприятия 12 лет назад. По словам Ван Си, власти региона придерживались самых высоких стандартов и строгих требований при подготовке площадок и необходимой инфраструктуры.

Мэр Шэньчжэня Ли Юнь подтвердил, что все объекты готовы к приёму делегаций. Особое внимание уделили работе транспорта, гостиниц, систем электроснабжения и связи. При этом городские службы постарались организовать мероприятия так, чтобы они как можно меньше мешали повседневной жизни местных жителей.

Для участников международной встречи предусмотрели дополнительные удобства, включая современные технологии перевода. На время проведения недели АТЭС в городе установили более семи тысяч устройств с искусственным интеллектом, способных помогать иностранцам преодолевать языковой барьер. Кроме того, свыше 1,6 тысячи банковских отделений подготовили к обслуживанию зарубежных гостей, которым потребуется обменять валюту.

Отдельные меры приняли для ускоренного прохождения пограничного контроля. Специальные коридоры организовали в девяти пунктах пропуска, охватывающих морское, наземное, воздушное и железнодорожное сообщение. В международном аэропорту Шэньчжэня также предусмотрели предварительную проверку багажа и упрощённые процедуры въезда.