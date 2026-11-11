С 16 ноября наступит переломный момент для курса доллара. Какой отметки достигнет рубль Оглавление Какие события и как повлияют на курс рубля с 16 ноября Прогноз курса рубля на неделю с 16 по 22 ноября На валютном рынке наступает напряжённый момент. Курс доллара оказался под влиянием нескольких противоречивых факторов. Каких событий ждут экономисты на следующей неделе и сколько будет стоить рубль с 16 ноября? Экономисты дали прогноз курса рубля на следующую неделю. Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Какие события и как повлияют на курс рубля с 16 ноября

Рост на 24% ежедневных покупок валюты Минфином по бюджетному правилу с 9 ноября мог сместить баланс на рынке не в пользу рубля. Однако лишь немного. Спад цен на нефть более чем на 10% за неделю тоже негативно отражается на рублёвых активах. Конкретно для рубля это значит снижение поддержки в конце года. На фоне этого увеличивается спекулятивное давление на нацвалюту. В то же время высокая валютная выручка, поступающая от реализации энергоносителей по ценам сентября, не даёт рублю ослабнуть значительно. Так охарактеризовал ситуацию на валютном рынке инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

За рубль играет также пауза в снижении ключевой ставки ЦБ: она поддерживает привлекательность сбережений в российской валюте и сдерживает спрос на кредиты, в том числе под импорт.

— На горизонте этой и будущей недели важным фактором остаётся геополитика. Геополитическая премия в курсе рубля может сократиться, если рынок увидит какую-то конкретику и позитив по итогам переговоров в ОАЭ и контактов лидеров РФ, США и КНР на саммите АТЭС 18–19 ноября в Шэньчжэне. Публикация протоколов FOMC в среду, 18 ноября, может оказать влияние на позиции доллара к другим валютам, — добавил Александр Бахтин.

На курс рубля влияет целый набор факторов, но степень их воздействия отличается. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

— Нефть сильно упала — это негатив для курса сырьевой нацвалюты, но эффект не сразу, поскольку выручка от экспортёров приходит ещё за проданные дорого нефть и газ. Минфин увеличил покупки валюты в ноябре по бюджетному правилу — это поддерживает курсы инвалют. Пауза ЦБ по ставке априори за рубль. Важен и геополитический аспект: начинаются переговоры в ОАЭ, — пояснил Михаил Зельцер.

На стороне рубля неожиданно хорошая макростатистика: денежная масса в октябре выросла всего на 0,5% против 1,5% годом ранее, годовой темп замедлился с 13,3% до 12,1%, а недельная инфляция ушла в минус на 0,04%. Это снижает вероятность разворота политики ЦБ, то есть ставка 14%, скорее всего, останется с нами до конца года, и кэрри продолжает работать. Такое мнение высказал заместитель начальника отдела биржевой торговли WhiteBird Ян Пинчук.

— Главное, что изменилось, — асимметрия перевернулась. Всю осень рубль поддерживала именно эскалация на Ближнем Востоке через дорогое сырьё, и на этом он укрепился до 80 за доллар. Теперь рынок играет деэскалацию, и то, что хорошо для мировой экономики, работает против рубля. Если переговоры США и Ирана дадут результат и брент уйдёт ниже 80 долларов, реализуется сценарий более низкого экспорта с движением к 85–90 за доллар. При возврате эскалации, наоборот, ожидается укрепление к 80 и ниже, — добавил Ян Пинчук.

Из событий недели можно выделить статистику промышленности и торговли Китая, которая появится 16 ноября, розничные продажи США — 17 ноября, а 18 ноября — ожидаемые данные по недельной инфляции в России и протокол октябрьского заседания ФРС. Китайская статистика повлияет на ожидания спроса на нефть, американские публикации — на позиции доллара, российская инфляция — на ожидания по ключевой ставке. Для рубля главным останется баланс между поступающей экспортной выручкой и потребностью бизнеса в валюте. На эти моменты обратил внимание руководитель лаборатории НИИПУ по вопросам онтологии когнитивного цифрового технологического суверенитета, председатель комитета по цифровому технологическому суверенитету СНГ Александр Гриф.

Прогноз курса рубля на неделю с 16 по 22 ноября

Ожидания Александра Бахтина по курсу рубля на следующую неделю — 81–83 за доллар, 91,5–93,5 за евро и 12,1–12,5 за юань.

Михаил Зельцер считает, что по совокупности факторов рубль после ослабления начала ноября может стабилизироваться, а курсы иностранных валют вскоре, видимо, завершат отскок от круглых значений. Его ориентиры на неделю: доллар сохранится недалеко от 83, евро останется у 93, а юань может консолидироваться над 12,3.

— В базовом сценарии я вижу 12,3–12,6 за юань, или примерно 84–85 за доллар. В пятницу рубль подешевел почти на 1% — до 12,3 за юань. Это произошло на фоне обвала нефти. Российские сорта подешевели от недавних максимумов примерно на 30 долларов за баррель. Экспортёры, как следствие, стали продавать валюту менее активно. При этом спрос на неё остаётся относительно высоким. Но для более значительного ослабления, на мой взгляд, нужен дополнительный триггер, и без него рубль может удержаться около текущих уровней, — добавил Ян Пинчук.

Александр Гриф считает, что на неделе 16–22 ноября наиболее вероятны умеренные колебания рубля. Высокая ставка поддерживает привлекательность рублёвых сбережений. При этом спрос импортёров и покупки валюты по бюджетному правилу сдерживают укрепление.

— Базовому сценарию даю 55%. К концу недели ожидаю доллар в диапазоне 82–86 рублей, евро — 91–97, юань — 12,2–12,8. Такой вариант предполагает стабильное поступление экспортной выручки и отсутствие резких изменений во внешней торговле. Вероятность укрепления рубля оцениваю в 25%. Здесь ориентиры — 79–81 рубль за доллар, 88–91 за евро и 11,8–12,1 за юань. Для этого потребуется увеличение продаж валюты экспортёрами при спокойном внешнем фоне. Рост нефтяных цен тоже может помочь, но его влияние проявляется постепенно, по мере поступления и продажи выручки. На ослабление рубля отвожу 20%. Тогда доллар может подняться до 87–90 рублей, евро — до 97–101, юань — до 12,9–13,5. Причинами могут стать новые ограничения на международные расчёты, снижение нефтяных цен или заметный рост покупок валюты, — добавил Александр Гриф.

Авторы Нина Важдаева