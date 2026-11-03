Инфляция к 18 декабря. Какую динамику цен ждут экономисты к ключевому заседанию Центробанка Оглавление Как изменился прогноз по инфляции Как изменится инфляция к декабрю Аналитики отметили изменения темпов инфляции. При этом открылась новая динамика роста цен. Какую инфляцию ждут экономисты к заседанию Центробанка по ключевой ставке в декабре и на что она повлияет? Экономисты дали прогноз по инфляции к концу года. Обложка © Life.ru.

Как изменился прогноз по инфляции

18 декабря состоится ключевое заседание Совета директоров Банка России по монетарной политике. В преддверии этого события российские финансовые рынки и экспертное сообщество сосредоточены на оценке макроэкономических перспектив.

— Ситуация в экономике остаётся сложной: несмотря на локальные признаки замедления ценовой динамики по ряду позиций, устойчивое инфляционное давление сохраняется на повышенном уровне. На фоне этого Банк России осенью пересмотрел свои макроэкономические ориентиры, подняв официальный прогноз по инфляции на конец года до диапазона 7,1–7,6%. Главными драйверами ускорения роста цен в предыдущие периоды стали издержки производства, сохраняющийся дисбаланс спроса и предложения, а также конъюнктура на топливном рынке, — рассказала заместитель председателя правления АО «Национальный Банк Сбережений» Елена Марчук.

Текущая ситуация на финансовых рынках отражает высокую степень неопределённости и жёсткость денежно-кредитных условий. Инфляционные ожидания населения и бизнеса по-прежнему удерживаются вблизи локальных максимумов последних лет, что заставляет регулятор сохранять принципиальную приверженность приоритету ценовой стабильности.

— Доходности инструментов фиксированной доходности и поведение корпоративного сектора показывают, что экономика адаптируется к жёстким параметрам, однако возвращение инфляции к целевому ориентиру в 4% потребует больше времени, чем предполагалось ранее, отодвигая эти сроки на более отдалённую перспективу, — считает Елена Марченко.

На финансовом рынке сохраняются условия дорогих денег. Банки строже оценивают заёмщиков, но бизнес продолжает активно кредитоваться. Потребительский спрос постепенно остывает, однако всё ещё поддерживает рост цен. Дополнительное давление создают подорожание топлива и ограничения предложения в отдельных отраслях.

К декабрьскому заседанию главным будет не столько годовой показатель, сколько устойчивость замедления цен. Так охарактеризовал ситуацию управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

По его оценкам, годовая инфляция может снизиться из-за высокой базы прошлого года, но это ещё не означает, что текущее подорожание удалось остановить. Нескольких спокойных недель недостаточно — нужно увидеть замедление по широкому кругу товаров и услуг.

Базовым ориентиром на конец года представляется инфляция в пределах 7,1–7,6%: для её устойчивого замедления пока недостаточно оснований. Об этом рассказала финансовый аналитик Bitbanker, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Марина Алленых.

Недельная статистика при этом выглядит спокойнее: с 20 по 26 октября потребительские цены выросли на 0,08%. Однако короткий период умеренного роста цен ещё не означает, что инфляционное давление удалось взять под контроль. После октябрьской индексации коммунальных тарифов важно оценить, насколько повышение обязательных расходов повлияет на ожидания населения и последующее ценообразование компаний.

— Дополнительную осторожность диктуют инфляционные ожидания. В октябре население ожидало роста цен на 13,2% в ближайшие 12 месяцев против 14,2% в сентябре. Снижение — положительный сигнал, но сам уровень остаётся высоким: при таких ожиданиях граждане могут ускорять покупки, а предприятия — активнее закладывать будущие издержки в цены. Это затрудняет возвращение инфляции к цели, — добавила Марина Алленых.

Как изменится инфляция к декабрю

Большинство экономистов и аналитиков сходятся во мнении, что в условиях текущих проинфляционных рисков на декабрьском заседании Центробанк воздержится от резких шагов по смягчению политики. Основной консенсус-прогноз сводится к тому, что ключевая ставка до конца года с высокой долей вероятности останется на уровне 14% годовых, хотя часть экспертного сообщества допускает её символическое точечное снижение (до 13,5–13,75%), если предновогодняя динамика ликвидности и данные Росстата продемонстрируют убедительное замедление потребительского спроса.

— Тем не менее преобладающим ожиданием рынка остаётся жёсткая и выжидательная позиция регулятора, нацеленная на закрепление тенденции к дезинфляции уже на горизонте наступающего года, — добавила Елена Марченко.

К декабрьскому заседанию ЦБ будет смотреть прежде всего на текущую скорость подорожания. Годовая инфляция может снизиться просто потому, что из расчёта выйдут месяцы с сильным ростом цен прошлого года. Для решения по ставке важнее другое: действительно ли товары и услуги начинают дорожать медленнее и насколько широко это замедление. Такое мнение высказал независимый экономист Виктор Мангазеев.

— По итогам 2026 года я ожидаю инфляцию в диапазоне 7,1–7,6% — в рамках нынешнего прогноза Банка России. Оснований рассчитывать на существенно лучший результат пока немного, — отметил Виктор Мангазеев.

По его словам, данные неоднородные. В третьем квартале рост цен с поправкой на сезонность составил 8% в пересчёте на год против 4,8% во втором. Но в сентябре темпы уже немного снизились. То есть непрерывного ускорения нет, однако и говорить, что инфляцию удалось уверенно затормозить, рано. Её устойчивые показатели в последние месяцы оставались около 5–6%.

— Хорошая новость — снижение ожиданий. В октябре население ожидало роста цен на 13,2% против 14,2% месяцем ранее. Ценовые ожидания предприятий тоже уменьшились. Но одного месяца недостаточно, чтобы считать тенденцию закрепившейся: ожидания всё ещё высокие, — отметил Виктор Мангазеев.

К декабрьскому заседанию ЦБ будет смотреть прежде всего на текущую скорость подорожания. Годовая инфляция может снизиться просто потому, что из расчёта выйдут месяцы с сильным ростом цен прошлого года. Для решения по ставке важнее другое: действительно ли товары и услуги начинают дорожать медленнее и насколько широко это замедление.

— Я скорее ожидаю сохранения ставки на уровне 14% в декабре. Для снижения нужны убедительные данные, а не несколько спокойных недель. Если рост цен и ожидания будут заметно ослабевать, возможность снижения появится. Но заранее назначать ему дату я бы не стал: ЦБ таких обязательств не давал. Поэтому быстрого удешевления кредитов до конца года я не жду. Даже если инфляция уложится в прогноз, это само по себе не повод снижать ставку. Регулятору нужно убедиться, что замедление продолжится и после декабря, — добавил Виктор Мангазеев.

По итогам года Денис Астафьев ожидает инфляцию в пределах 7,1–7,6%. Возвращение к 4% уже в декабре он считает маловероятным: ценовое давление остаётся слишком сильным.

Поэтому быстрого удешевления кредитов до конца года я не жду. Даже инфляция в пределах 7,1–7,6% сама по себе не станет основанием для смягчения политики. Важнее, с какой скоростью будут расти цены к концу года и сохранится ли замедление после декабря, — добавил Денис Астафьев.

Марина Алленых считает, что к концу года инфляция в России, вероятнее всего, останется выше 7%. Даже замедление недельного роста цен пока не даёт оснований ждать быстрого снижения ставки.

Авторы Нина Важдаева