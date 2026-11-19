Президент США Дональд Трамп заявил, что его двусторонняя встреча с российским лидером Владимиром Путиным в китайском Шэньчжэне была необходима для подготовки к трёхсторонним переговорам с председателем КНР Си Цзиньпином. Американский президент выразил уверенность в успешном проведении предстоящего саммита.

О цели состоявшейся беседы Трамп рассказал во время отдельной встречи с Си Цзиньпином. По его словам, Путин присоединится к ним позднее, после чего руководители трёх держав продолжат обсуждение международных вопросов уже в трёхстороннем формате.

«Президент Путин собирается приехать сюда чуть позже, и у нас будет трехсторонняя встреча, как они это называют. Я с нетерпением жду этого. Мы только что провели встречу с президентом Путиным, просто чтобы подготовить почву, и я думаю, что наша встреча пройдет успешно», — заявил глава Белого дома.

Двусторонние переговоры Путина и Трампа состоялись 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, разговор продолжался около 35–40 минут. После его завершения лидеры не стали выступать с совместными заявлениями для прессы.

Ушаков уточнил, что главной темой беседы стало урегулирование украинского конфликта. Кроме того, президенты обсудили состояние российско-американских отношений и подготовку к переговорам с китайским лидером. При этом, по словам представителя Кремля, особо важных заявлений стороны не делали, поскольку основное внимание сосредоточено на предстоящем трёхстороннем саммите.

Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина должна пройти 19 ноября в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» в Шэньчжэне. Она станет первым отдельным саммитом действующих руководителей России, США и Китая в подобном формате. Среди ожидаемых тем — международная безопасность, контроль над ядерными вооружениями и урегулирование мировых конфликтов.