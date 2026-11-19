Урегулирование украинского конфликта стало одной из центральных тем двусторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Можно сказать, да», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о том, можно ли считать тему Украины основной в ходе переговоров.

Встреча состоялась 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). По словам Ушакова, беседа продолжалась около 35–40 минут. После её завершения президенты не стали выступать с совместными заявлениями для прессы.

Помимо украинского урегулирования, Путин и Трамп обсудили состояние российско-американских отношений и подготовку к трёхстороннему саммиту с председателем КНР Си Цзиньпином. При этом, как уточнил помощник президента РФ, особо важных заявлений во время двусторонней беседы стороны не делали, поскольку основное внимание сосредоточено на предстоящих переговорах трёх лидеров.

Это первая полноценная двусторонняя встреча Путина и Трампа после саммита в Анкоридже в августе 2025 года. Тогда президенты также обсуждали пути завершения конфликта на Украине. Переговоры продолжались почти три часа, однако заключить соглашение по итогам встречи не удалось.

Подготовка нынешнего контакта началась ещё до приезда лидеров в Китай. Как ранее сообщал Life.ru, Москва и Вашингтон заранее согласовали часть вопросов для переговоров Путина и Трампа. Юрий Ушаков уточнял, что в повестку вошли американские предложения и российские инициативы по украинскому урегулированию. Возможность встречи также обсуждалась во время визита в Москву представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.