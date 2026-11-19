Президент США Дональд Трамп начал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в китайском Шэньчжэне с шутки. Войдя в зал переговоров, глава Белого дома посмотрел на российского президента и поинтересовался, кто перед ним, после чего сам же ответил на свой вопрос.

Трамп начал встречу с Путиным в Шэньчжэне с шутки. Видео © Life.ru

«Кто это? Это мой друг. Рад вас видеть», — сказал Трамп, обращаясь к Путину.

Американский президент также подчеркнул, что знаком с российским коллегой уже много лет, и выразил надежду на положительные результаты их общения.

«У нас прекрасные отношения уже много лет. Мы давно знаем друг друга. Думаю, из этого может получиться много замечательного или, по крайней мере, начаться. Но я думаю, что получится», — добавил хозяин Белого дома.

Двусторонние переговоры состоялись 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне. Беседа продолжалась менее часа. После её завершения Путин и Трамп не стали выступать с совместными заявлениями перед журналистами.

Нынешняя встреча стала первой полноценной беседой президентов России и США после саммита в Анкоридже 15 августа 2025 года. Тогда стороны обсуждали урегулирование конфликта на Украине, однако итогового соглашения достигнуто не было.