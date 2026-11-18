Путин, Трамп и Си Цзиньпин пожали руки и кратко пообщались на саммите АТЭС
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Президент России Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в китайском Шэньчжэне, обменялись рукопожатиями и коротко поговорили стоя.
Неформальное общение трёх лидеров состоялось 18 ноября на торжественном приёме для участников саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Президенты России и США вместе с китайским руководителем поприветствовали друг друга и обменялись несколькими словами.
Краткий разговор прошёл за день до запланированных официальных переговоров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Их трёхсторонняя встреча должна состояться 19 ноября в Шэньчжэне.
Ранее Life.ru сообщал, что в Кремле анонсировали встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на торжественном приёме в китайском Шэньчжэне 18 ноября. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнял, что лидеры увидятся за обедом ещё до запланированных на следующий день трёхсторонних переговоров с председателем КНР.
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