Президент России Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в китайском Шэньчжэне, обменялись рукопожатиями и коротко поговорили стоя.

Неформальное общение трёх лидеров состоялось 18 ноября на торжественном приёме для участников саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Президенты России и США вместе с китайским руководителем поприветствовали друг друга и обменялись несколькими словами.

Краткий разговор прошёл за день до запланированных официальных переговоров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Их трёхсторонняя встреча должна состояться 19 ноября в Шэньчжэне.

Ранее Life.ru сообщал, что в Кремле анонсировали встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на торжественном приёме в китайском Шэньчжэне 18 ноября. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнял, что лидеры увидятся за обедом ещё до запланированных на следующий день трёхсторонних переговоров с председателем КНР.