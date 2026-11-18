Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп увидятся уже в среду, 18 ноября, на торжественном приёме в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передаёт РИА «Новости».

«Они сегодня увидятся за обедом», — сказал представитель Кремля.

Оба лидера примут участие в мероприятии, организованном в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Таким образом, Путин и Трамп смогут увидеться ещё до запланированных на четверг трёхсторонних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Основная встреча руководителей России, США и Китая должна состояться 19 ноября в Шэньчжэне. Предстоящий разговор станет первым контактом трёх лидеров в таком формате.

Ранее Life.ru сообщал, что Кремль подтвердил проведение трёхсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина 19 ноября в китайском Шэньчжэне. По словам Дмитрия Пескова, договорённость о проведении переговоров была достигнута заранее, а сама встреча пройдёт на полях саммита АТЭС.

Напомним, предыдущая встреча Путина и Трампа состоялась 15 августа прошлого года на американской военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Переговоры продолжались около двух часов 45 минут, после чего лидеры выступили на совместной пресс-конференции, где российский президент назвал переговоры конструктивными и полезными.