Президент США Дональд Трамп неожиданно включил украинский вопрос в число тем, которые намерен обсудить с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином на трёхсторонней встрече в Китае. Ранее американские чиновники уверяли, что конфликт на Украине не станет частью переговоров. О перемене планов Вашингтона сообщает британская газета The Guardian.

Перед поездкой в Азию американский лидер перечислил журналистам вопросы, которые собирается поднять на саммите. Среди них оказались ядерное разоружение, конфликт вокруг Ирана, экономика и торговля. Не обошлось и без Украины, которую Трамп назвал своей «любимой темой».

При этом ещё за несколько дней до заявления президента представители американской администрации утверждали, что обсуждение украинского конфликта не входит в планы встречи. Однако теперь Трамп публично обозначил противоположное намерение. В Москве такую возможность тоже не исключали. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков ранее допустил продолжение диалога по Украине в трёхстороннем формате.

Намерение американского президента может оказаться неудобным для Пекина. Как пишет The Guardian, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер рассказал, что Си Цзиньпин во время недавней встречи выразил раздражение перспективой обсуждения украинского конфликта на переговорах с Путиным и Трампом.

Опасения по поводу предстоящего саммита ранее высказывал и Владимир Зеленский. Украинский лидер предупредил, что встреча трёх держав рискует превратиться в новую Ялтинскую конференцию с перераспределением сфер влияния. Его беспокоит возможность обсуждения будущего Украины без непосредственного участия Киева.

Сам Пекин пока предпочитает более общие формулировки. Представитель МИД КНР Мао Нин сообщила, что лидеры намерены обменяться мнениями о поддержании мира и укреплении стратегической стабильности в отношениях крупнейших держав. Конкретный перечень вопросов китайская сторона публично не раскрыла.

Первая трёхсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина запланирована на 19 ноября в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Ожидается, что переговоры затронут ключевые вопросы международной безопасности, однако возможность достижения конкретных соглашений пока остаётся открытой.