Путин прибыл в Шэньчжэнь, где пройдут переговоры с Си и Трампом
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин прибыл в китайский Шэньчжэнь, где в ближайшие два дня проведёт ряд международных переговоров. Главным событием визита станет трёхсторонняя встреча с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Самолёт российского президента приземлился в международном аэропорту Баоань, передаёт корреспондент ТАСС.
Рабочая программа главы государства рассчитана на 18 и 19 ноября. В эти дни Шэньчжэнь примет 33-й саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в мероприятиях которого примет участие российская делегация.
В первый день Путин выступит на деловом саммите АТЭС, где представит оценки состояния мировой экономики и расскажет об инвестиционных возможностях России. Также запланированы переговоры с Си Цзиньпином, в ходе которых лидеры обсудят двустороннее сотрудничество и международную повестку.
На 19 ноября назначена первая в истории трёхсторонняя встреча руководителей России, США и Китая. Ожидается, что одной из центральных тем переговоров станут вопросы международной безопасности и стратегической стабильности.
Помимо участия в саммите, Путин проведёт отдельные встречи с зарубежными коллегами. После завершения визита президент намерен пообщаться с российскими журналистами и подвести итоги переговоров.
Ранее Life.ru рассказывал, что встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина запланирована на 19 ноября в 09:30 по московскому времени. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, переговоры состоятся в государственной резиденции китайского лидера. Дипломаты трёх стран продолжают согласовывать повестку, а также возможность принятия совместного заявления по итогам саммита.