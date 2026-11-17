Президент России Владимир Путин прибыл в китайский Шэньчжэнь, где в ближайшие два дня проведёт ряд международных переговоров. Главным событием визита станет трёхсторонняя встреча с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Самолёт российского президента приземлился в международном аэропорту Баоань, передаёт корреспондент ТАСС.

Рабочая программа главы государства рассчитана на 18 и 19 ноября. В эти дни Шэньчжэнь примет 33-й саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в мероприятиях которого примет участие российская делегация.

В первый день Путин выступит на деловом саммите АТЭС, где представит оценки состояния мировой экономики и расскажет об инвестиционных возможностях России. Также запланированы переговоры с Си Цзиньпином, в ходе которых лидеры обсудят двустороннее сотрудничество и международную повестку.

На 19 ноября назначена первая в истории трёхсторонняя встреча руководителей России, США и Китая. Ожидается, что одной из центральных тем переговоров станут вопросы международной безопасности и стратегической стабильности.

Помимо участия в саммите, Путин проведёт отдельные встречи с зарубежными коллегами. После завершения визита президент намерен пообщаться с российскими журналистами и подвести итоги переговоров.