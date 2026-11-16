Первая трёхсторонняя встреча президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина запланирована на 19 ноября в 14:30 по местному времени (09:30 мск). Переговоры пройдут в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге перед поездкой российского лидера в Китай.

По словам представителя Кремля, местом проведения встречи станет государственная резиденция Си Цзиньпина. Стороны продолжают прорабатывать организационные вопросы и содержательную часть предстоящих переговоров.

Ушаков подчеркнул историческое значение саммита. Впервые руководители России, США и Китая соберутся для переговоров в подобном трёхстороннем формате. При подготовке мероприятия решено учитывать опыт союзничества трёх государств в годы Второй мировой войны.

Помощник президента отметил, что за встречей будут внимательно следить во всём мире. По его оценке, большинство стран приветствуют проведение переговоров, хотя есть и те, кто воспринимает предстоящий саммит без особого энтузиазма.

В настоящее время дипломаты трёх государств продолжают согласовывать повестку. Ожидается, что встреча будет посвящена ключевым вопросам международной безопасности и стратегической стабильности.

Ушаков также сообщил, что по итогам переговоров может быть принято совместное коммюнике. Однако окончательного согласия по тексту пока нет. Даже если договориться об общем документе не удастся, каждый из лидеров сможет самостоятельно представить оценку состоявшейся встречи.

Дата и место трёхсторонних переговоров стали известны. Все сведения о том, когда и где встретятся Путин, Трамп и Си Цзиньпин, а также о повестке саммита собраны в материале Life.ru.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин и Дональд Трамп впервые после саммита на Аляске снова встретятся лично. Предыдущие очные переговоры президентов проходили в Анкоридже, а нынешний контакт состоится спустя год и три месяца. При этом Financial Times сообщала о необычном формате предстоящего саммита, который может пройти без заранее утверждённой повестки. По данным издания, американская сторона заинтересована в обсуждении ядерного разоружения, тогда как Пекин предпочёл бы сосредоточиться на вопросах глобальной стабильности.