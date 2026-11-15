Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп на следующей неделе вновь встретятся лично — впервые после переговоров на Аляске, но теперь вместе с председателем КНР Си Цзиньпином. На эту особенность предстоящего саммита обратил внимание журналист Павел Зарубин в эфире ИС «Вести».

По словам журналиста, российский и американский президенты снова окажутся в одном месте спустя год и три месяца после встречи в Анкоридже. При этом российско-китайские переговоры на высшем уровне проходят регулярно, а участие Вашингтона придаст предстоящим контактам новый формат.

«Готовится первая в истории трёхсторонняя встреча лидеров России, Китая и США», — подчеркнул Зарубин.

Новый трёхсторонний формат привлёк внимание после предыдущих переговоров президентов России и США. История подготовки встречи Путина, Трампа и Си и её предварительные темы — на Life.ru.