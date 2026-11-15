Путин и Трамп впервые после Аляски встретятся на саммите с Си Цзиньпином
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Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп на следующей неделе вновь встретятся лично — впервые после переговоров на Аляске, но теперь вместе с председателем КНР Си Цзиньпином. На эту особенность предстоящего саммита обратил внимание журналист Павел Зарубин в эфире ИС «Вести».
По словам журналиста, российский и американский президенты снова окажутся в одном месте спустя год и три месяца после встречи в Анкоридже. При этом российско-китайские переговоры на высшем уровне проходят регулярно, а участие Вашингтона придаст предстоящим контактам новый формат.
«Готовится первая в истории трёхсторонняя встреча лидеров России, Китая и США», — подчеркнул Зарубин.
Новый трёхсторонний формат привлёк внимание после предыдущих переговоров президентов России и США. История подготовки встречи Путина, Трампа и Си и её предварительные темы — на Life.ru.
Переговоры запланированы на 19 ноября в китайском Шэньчжэне, где состоится саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Договорённость о встрече уже достигнута, подтвердил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Подготовка трёхстороннего саммита велась несколько недель. Москва, Вашингтон и Пекин обсуждали возможный формат переговоров и обменивались предложениями по повестке. Одной из потенциальных тем станет контроль над ядерными вооружениями. О желании обсудить этот вопрос с российским и китайским лидерами ранее заявлял Трамп. Окончательный перечень вопросов предстоящего саммита пока не представлен.