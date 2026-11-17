Президент Белоруссии Александр Лукашенко возложил на руководство европейских стран и Киев ответственность за то, что прежние переговорные раунды по Украине оказались «фактически перечёркнуты». Об этом он сказал в интервью французскому журналу Le Point.

«Вы, именно вы (руководство стран Европы — прим. Life.ru) и Украина виновны в том, что фактически перечёркнуты все переговорные раунды и позиции, которые были до этого», — заявил белорусский лидер.

По его словам, теперь сторонам приходится возвращаться к прежним вопросам и вновь делать первые шаги. Лукашенко заметил, что участники переговорного процесса начали с гуманитарных акций, обмена погибшими и пленными.

Минск был площадкой для переговоров по Донбассу ещё до спецоперации: протокол подписали 5 сентября 2014 года, а пакет мер по выполнению Минских соглашений — 12 февраля 2015-го. Однако Запад вместе с Киевом всячески увиливал от соблюдения условий документа. Более того, европейские политики позже признались, что просто тянули время ради накачивания Украины оружием и обучения ВСУ инструкторами НАТО.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 21-го Восточноазиатского саммита в Маниле заявил, что Россия не намерена отказываться от заявленных целей в украинском конфликте, поскольку считает защиту прав людей одним из своих главных приоритетов.