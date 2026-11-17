Россия не намерена отказываться от заявленных целей в украинском конфликте, поскольку считает защиту прав людей одним из своих главных приоритетов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 21-го Восточноазиатского саммита в Маниле.

«Мы от своих целей не откажемся. И хочу ещё раз выделить то, что недавно говорил президент: мы не за территории воюем, мы за людей воюем, которых лишили их базовых прав», — подчеркнул министр.

Глава российской дипломатии сослался на недавнее заявление Владимира Путина, который также затрагивал вопрос о целях Москвы. Лавров дал понять, что российская позиция по этому вопросу остаётся неизменной.

Тему защиты прав русскоязычного населения министр поднимал и в сентябре на заседании Совбеза ООН. Тогда он заявил, что одним из условий долгосрочного урегулирования конфликта должно стать обеспечение возможности свободно пользоваться русским языком на всей территории Украины.

Ранее Life.ru сообщал, что Лавров подтвердил неизменность целей СВО, обозначенных Путиным в июне 2024 года. Министр подчеркнул, что российская сторона будет учитывать эти задачи при определении дальнейшей переговорной позиции по Украине.