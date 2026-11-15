Россия продолжит выстраивать переговорную позицию по Украине с учётом целей специальной военной операции, которые президент Владимир Путин обозначил в июне 2024 года. С тех пор эти задачи не пересматривались. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».

«[Переговорная] линия будет выстроена таким образом, чтобы достигать целей специальной военной операции, которые были сформулированы президентом в июне 2024 года, и никогда с тех пор не менялись», — подчеркнул глава российской дипломатии.

Ранее Life.ru сообщал, что глава российской делегации Владимир Мединский назвал условия, при которых Москва будет удовлетворена результатами мирных переговоров. Помощник президента заявил, что положительно оценить итоги переговорного процесса российская сторона сможет после достижения своих целей и заключения соглашения на российских условиях.