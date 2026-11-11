Россия будет удовлетворена результатами переговоров по украинскому урегулированию только после достижения поставленных целей и заключения мирного соглашения на своих условиях. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский в интервью ИС «Вести».

«Только тогда, когда мы победим и подпишем мирное соглашение на наших условиях», — ответил Мединский на вопрос о том, довольна ли Москва итогами состоявшихся консультаций.

При этом глава российской делегации ранее допустил, что переговоры в Абу-Даби приблизили стороны к мирному урегулированию. Однако, по его оценке, дальнейший прогресс зависит от действий всех участников процесса, прежде всего Украины и США, а также от позиции европейских государств.

Трёхсторонняя встреча представителей России, США и Украины проходила в столице ОАЭ 10–11 ноября. По итогам консультаций Мединский сообщил о достижении взаимопонимания по отдельным вопросам, хотя разногласия сохранились. Одним из практических результатов стала принципиальная договорённость Москвы и Киева о масштабном обмене военнопленными. Его параметры обещали объявить позднее.