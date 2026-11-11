Россия в любом случае добьётся выполнения всех поставленных задач. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский в комментарии ИС «Вести» после трёхсторонних переговоров в Абу-Даби.

«В любом случае, все те задачи, которые мы ставили, будут достигнуты», — подчеркнул Мединский.

Мединский также оценил перспективы мирного урегулирования, допустив, что по итогам встречи в Абу-Даби стороны приблизились к достижению мира. Однако, по его словам, дальнейшее развитие переговорного процесса зависит не только от Москвы и Киева, но и от позиции Вашингтона и европейских государств.